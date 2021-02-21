Донбасс сегодня: Киев готовится наступать, ВСУ возвращаются на оставленные ранее позиции

Донбасс, 21 февраля. ОБСЕ фиксирует наращивание группировки ВСУ в зоне конфликта. Генштаб Украины приказал штабу ООС разработать план наступления на ДНР и ЛНР. Армия Киева продолжает возвращаться на оставленные в рамках разведения позиции. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

Резкое обострение ситуации на линии соприкосновения второй день подряд фиксируется в районе Горловки. Там украинские силовики, буквально воспринявшие слова о возможности открывать огонь, обстреливают город с применением тяжелых разрушительных орудий. В минувшие сутки Горловка снова оказалась под ударом 120-мм и 82-мм минометов. Основной груз обстрелов на себя принял поселок шахты имени Гагарина.

Существенное обострение ситуации фиксируется и в зоне ответственности армейского корпуса Луганской Народной Республики. Там в минувшие сутки Вооруженные силы Украины обстреляли населенные пункты пять раз, в том числе и с применением минометов. Огонь открывался из гранатометов. стрелкового оружия и 82-мм минометов по Молодежному и Лозовому. В Орехово зафиксированы инженерные работы с использованием окопных зарядов.

Киев готовится к силовому решению донбасского вопроса

Об этом свидетельствует как обстановка на фронте, так и информация разведки армейских корпусов ДНР и ЛНР. В Донецке сообщают об указании Генерального штаба Вооруженных сил Украины, выданном в адрес штаба Операции объединенных сил, о подготовке предложений по наступательным действиям. В восточной оперативно-тактической группировке войск на 26 февраля запланирована проработка всех возможных вариантов в случае поступления приказа о наступлении.

При этом, как уточняют в Донецке, командующий восточной группировкой намерен применять нестандартные методы при подготовке наступательной операции. Офицер учитывает вероятные перебои со связью с передовыми частями, а также прорабатывает возможность задействования в локальных операциях в рамках наступления подразделений, прошедших переподготовку по стандартам НАТО.

Наблюдатели ОБСЕ косвенно подтверждают намерения Киева прибегнуть к силовому сценарию. Иначе сложно объяснить, зачем украинские части стягивают в таком количестве технику и вооружения к линии фронта. В последнем опубликованном отчете говорится о прибытии на железнодорожный узел Славянска Донецкой области 12 буксируемых 152-мм гаубиц «Гиацинт-Б» и четырех 100-мм противотанковых пушек «Рапира».

Украинские силовики возвращаются на оставленные ранее позиции

Еще одним подтверждением наступательных планов Киева являются участившиеся визиты украинских силовиков на ранее оставленные позиции в рамках разведения сил и средств, которое состоялось осенью 2019 года. Международные наблюдатели сообщают о нахождении трех военнослужащих 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ на позициях на участке разведения Петровское, передает управление Народной милиции ДНР.

Разведка Народной милиции Луганской Народной Республики докладывает о присутствии киевских военных на позициях в Золотом, которые украинские войска также оставили в 2019 году в рамках обоюдного разведения сил и средств. Все указанные факты говорят о том, что Киев готовит силовое решение проблемы Донбасса.

Небоевые потери ВСУ

Между тем армия Киева продолжает нести небоевые потери, констатируют в луганском управлении Народной милиции. В 14-й отдельной мехбригаде найден майор ВСУ, который пытался свести счеты с жизнью. Его удалось спасти, несмотря на серьезную кровопотерю.

В Рубежном Луганской области во время погрузки 152-мм артиллерийской системы погиб военнослужащие 26-й отдельной артбригады Козенко. Инцидент произошел из-за несоблюдения мер безопасности.