Подросток из Казахстана показал феноменальные навыки гибкости тела. ФАН-ТВ

13-летний подросток из Казахстана Азамат Нуркожа продемонстрировал уникальные способности. У мальчика феноменальная гибкость. Этот навык проявился у него всего в три года, а уже в возрасте пяти лет Азамат мог положить ноги на шею.

Гибкий ребенок развивает свои навыки и по сей день. Он откровенно рассказал, что не чувствует боли во время упражнений, только приятные ощущения. Азамат умеет выполнять множество разных трюков, нередко придумывает собственные комбинации.

Мальчик показал, как играет на своем любимом музыкальном инструменте — домре — положив ноги на плечи. Азамат мечтает попасть в Книгу рекордов Гиннесса в категории гибкости и стать высококлассным домристом.