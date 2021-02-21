Звезду «Иронии судьбы» Андрея Мягкова похоронили рядом с Валентином Гафтом

Москва, 21 февраля. Звезду «Иронии судьбы» и «Служебного романа» Андрея Мягкова похоронили 20 февраля на Троекуровском кладбище рядом с его знаменитым коллегой Валентином Гафтом.

Народного артиста РСФСР отпевали в Храме Воскресения Словущего на Успенском вражке. Похороны прошли в узком кругу самых близких. Лишь после церемонии журналистам разрешили сделать фото могилы, которая к тому моменту уже утопала в цветах. Поклонники в течение всего дня несли букеты и венки к месту, где тело знаменитости было предано земле.

Могила Мягкова располагается буквально в метре от могилы Валентина Гафта. Актеры вместе играли в трагикомедии «Гараж» Эльдара Рязанова. Валентин Иосифович скончался двумя месяцами ранее, 12 декабря 2020 года.

Актер Стас Садальский ранее рассказал об аншлаге на прощании с Андреем Мягковым. Проводить артиста в последний путь пришли многие звездные коллеги.