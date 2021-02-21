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Минздрав Украины решил использовать дешевую подделку вакцины вместо «Спутника V»

Минздрав Украины решил использовать дешевую подделку вакцины вместо «Спутника V»

Киев, 21 февраля. Украина не смогла решить вопрос с поставками вакцины против коронавируса, а глава Минздрава Максим Степанов решил использовать дешевую копию английского препарата AstraZeneca.

Киев планирует организовать поставки индийской COVISHIELD, от которой отказываются многие государства. По данным пресс-службы посольства Индии на Украине, испытания препарата еще не закончены.

«В ближайшее время из Индии на Украину будет доставлен первый транш в 500 тыс. доз вакцины COVISHIELD, произведенной в Индии, производства Serum Institute India. Эти вакцины позволят Украине начать кампанию общественной вакцинации по всей стране», — сказано в сообщении диппредставительства.

Украина стала одним из первых государств, куда отправится вакцина против коронавируса, произведенная в Индии. Нью-Дели также использует ее в рамках программы помощи таким бедным странам как Непал, Бутан, Афганистан.

Ранее сообщалось, что в евпаторийской больнице прошла процедура вакцинации «Спутником V», на которую добровольно прибыл гражданин США Брюс Уотс Бевен. Ему 78 лет, он уже долгое время живет в Крыму.

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