Москва, 21 февраля. Семья, в которой были убиты два ребенка, всегда производила впечатление благополучной и не попадала в поле зрения правоохранительных органов.

Отец двух убитых на северо-востоке Москвы детей никогда не привлекался к уголовной или административной ответственности. Из правонарушений на его счету только штрафы ГИБДД, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Также уточняется, что семья убитых никогда не вызывала претензий у соседей и производила впечатление благополучной.

Ранее ФАН писал о том, что мать жертв никогда не состояла на учете в психдиспансере. Напомним, что женщина является главной подозреваемой по данному делу. Ее госпитализировали после попытки суицида.

Отец убитых в Москве детей никогда и имеет только штрафы ГИБДД