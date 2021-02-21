Ольга Рапунцель недовольна бесплатно полученной квартирой

Москва, 21 февраля. Звезда скандального телепроекта «Дом-2» Ольга Рапунцель показала квартиру, полученную бесплатно от телепроекта. Девушка осталась недовольна крохотной квартирой-студией.

Рапунцель в 2019 году стала победительницей в номинации «Человек года» в «Доме-2». В качестве подарка ей презентовали квартиру. Но знаменитость осталась недовольна, поскольку, по ее мнению, жилплощадь в 33 квадратных метра слишком мала для семьи из четырех человек.

«Думаем с Димой либо сделать здесь ремонт и готовить квартиру к сдаче, либо выставить на продажу. Вот тут дел, конечно, работы…. Для нашей семьи квартира будет маловата», — написала Рапунцель, показав фото квартиры.

Она также призналась, что ей с мужем удалось накопить денег на двухкомнатную квартиру в Москве. По ее словам, они шли к этой цели три года, отказывая себе в покупке машины и других удовольствиях.

Большинство поклонников Ольги порадовались за нее. Но были и те, кто упрекнул звезду, что она недовольна подарком.

«Почему такая неблагодарная? Проект не был обязан подстраиваться под ваше семейное положение. И за такую квартиру многие скажут огромное спасибо, но не ты, королевна Оля»; «Если бы вы жили во Владивостоке, работали и жили бы сами за свой счет, копили бы вы лет десять, а то и больше. А жить на «Доме-2», показывать бредовую жизнь и поведение и оставаться там, потому то вас жалели и не выкидывали из-за детей, это таким путем надо идти к своей цели?» — пишут интернет-пользователи в комментариях под фото.

В конце прошлого года стало известно о закрытии телепроекта, который выходил на экранах ТНТ с 2004 года. Ходят слухи, что шоу запустят в новом формате на другой площадке.