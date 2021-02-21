Сенатор Ковитиди раскритиковала «многоходовку» Великобритании и Украины в Крыму

Симферополь, 21 февраля. Английская «многоходовка» в виде выделения Украине денег на поддержку «крымских» административных структур понятна и неинтересна, заявила российский сенатор Ольга Ковитиди.

Как стало известно, великобританское представительство в Киеве направило украинским властям 168 тысяч фунтов стерлингов для поддержания «крымских» административных структур, которые были сформированы в Херсонской области.

Ольга Ковитиди напомнила англичанам, что Херсон не входит в состав Крымского полуострова. Поэтому все выделенные средства будут потрачены впустую, как и 2,5 млрд фунтов стерлингов, выделенных на развитие торговых контрактов между Лондоном и Киевом.

«Для нас, крымчан, подобные английские многоходовки понятны и неинтересны», — заявила сенатор.



Российский политик в интервью изданию "ПолитЭксперт" добавила, что схема Великобритании не включает в себя интересы рядовых граждан украинского государства.

Федеральное агентство новостей сообщало, что в Крыму отреагировали на призыв Украины к Евросоюзу ввести новые антироссийские ограничения в отношении Москвы.