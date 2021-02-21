Американка рассказала, как во время клинической смерти «парила» над врачом

Ричмонд, 21 февраля. Жительница штата Вирджиния по имени Холли пережила клиническую смерть после передозировки в общежитии и поделилась воспоминаниями, которые сохранились у нее об этом состоянии.

Оказалось, что девушка знает все, что происходило вокруг нее, пока она находилась без сознания. Очнувшись на следующий день после случившегося, Холли заявила доктору Брюсу Грейсону, что помнит его еще со «вчерашнего вечера». Она призналась, что буквально последовала за ним и своей соседкой Сьюзен в комнату для допросов и «парила над ними, пока они разговаривали».

Врач подчеркнул, что пережившая клиническую смерть пациентка могла полностью пересказать разговор между ним и Сьюзен и знала о красном пятне на его галстуке, которого не видела. Грейсон вспомнил, что пролил на себя томатный сок утром в тот день.

«Моей непосредственной реакцией был почти ужас. Этого не может быть», — цитирует Daily Express доктора.

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