«Это не косметолог виноват»: врач о растущей губе звезды ТикТока

В Сети на днях появилось видео, на котором девушка по имени Виктория демонстрирует свои накаченные губы. Все бы ничего, но верхняя губа была настолько огромна, что создавалось ощущение, как будто она сейчас лопнет.

Девушка со слезами на глазах записывала истории в Instagram, чем вызвала огромную волну негодования и хайпа.

ФАН поговорил с косметологом Татьяной Егоровой и узнал, из-за чего могла пойти такая реакция и как не стать жертвой неопытного косметолога.

«Вариант номер один — аллергия на анестетик, как аппликационный, который мажут, так и находящийся в филлере. Вариант номер два — аллергия на гиалурон. Вариант номер три — внесение вторичной инфекции и вариант номер четыре — это герпес», — предположила косметолог.

Татьяна Егорова объяснила, что у девушки могло возникнуть герпесвирусная инфекция после инъекции. Обычно косметологи спрашивают, страдает ли человек герпесом или нет, если есть проблемы, то назначается терапия.

«Это индивидуальная реакция тканей, это не косметолог виноват. Судя по тому, что ей делали — это была аллергическая реакция. А еще могла быть аллергическая реакция как на сам лидокаин, так и на гиалуронку. Здесь рассуждать, что это такое по видео – невозможно», — добавила собеседница ФАН.

Единственное, стоит помнить, что никто не застрахован от такой ситуации, у всех может быть индивидуальная реакция на любой препарат, отмечает эксперт.