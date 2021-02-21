Митрополит Кирилл заявил, что вакцинация не имеет отношения к религии

Казань, 21 февраля. Вакцинация — это медицинский вопрос, он не имеет никакого отношения к религии, заявил митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

Решение о вакцинации должно принимать медицинское сообщество, подчеркнул владыка в большом интервью ГТРК «Татарстан». Если нет противопоказаний к вакцинации, то можно прививаться, считает владыка.

Не стоит «политизировать тему вакцинации», добавил митрополит Казанский и Татарстанский. Также он высказался против введения ковидных паспортов в отдельных регионах России. Это может разделить общество, считает владыка.

Медики рассказали, при каких заболеваниях нельзя делать прививку от COVID-19. Людям с обостренными хроническими заболеваниями или тем, кто уже болеет каким-либо инфекционным заболеванием, не рекомендуется вакцинироваться. Инъекцию нельзя делать также гражданам, принимающим подавляющие иммунитет медицинские препараты, пояснили в Минздраве РФ. Противопоказана вакцина при онкологических заболеваниях.