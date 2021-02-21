Алексей Журавко рассказал о «гнилом патриотизме» на Украине

Киев, 21 февраля. Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко осудил украинцев, которые пишут доносы на соотечественников, говорящих по-русски. Об этом политик написал в Telegram-канале.

Алексей Журавко считает, что в Незалежной гнилой патриотизм, потому что он построен на обманах и поиске материальной выгоды. Однако в стране есть и материально незаинтересованные граждане, приверженцы «превосходства титульной нации». Их «патриотизм» сопровождается желанием возвысить свое за счет унижения чужого, убежден политик.

«Душевные порывы» материально незаинтересованных приверженцев идеи «превосходства титульной нации» всегда сопровождаются ненавистью и стремлением возвеличить убогое и ничтожное «свое» за счет унижения чужого. Зачастую великого и всеми признанного чужого», — пишет Журавко.

По словам украинца, примером уничтожения чужого на Украине в настоящее время являются доносы одних граждан страны на других, которые говорят на русском языке.

«Это проявление комплекса «маленьких людей» и отсутствия реального достоинства и уважения в первую очередь к самим себе», — убежден бывший депутат.

Власти Украины ранее запретили использовать в стране русский язык в сфере обслуживания.

Федеральное агентство новостей писало, что Алексей Журавко назвал новое постановление Киева параличом.