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Россия увеличит производство многокупольных парашютных систем

Россия увеличит производство многокупольных парашютных систем

Москва, 21 февраля. Холдинг «Технодинамика» наращивает объем выпуска грузовых парашютных систем, предназначенных для десантирования крупной техники и грузов.

Новый участок производства многокупольных парашютов открылся на Солнечном механическом заводе. Проведенная на предприятии модернизация позволит увеличить объем продукции для разгрузочного оборудования и грузов до 16 тонн. Об этом сообщает пресс-служба холдинга.

Полный цикл производства грузовых парашютных систем осуществляется на единой площадке – от пошива и монтажа до приемочных испытаний.

Помимо современных швейных машин и специальных прессов, на новой площадке будут представлены уникальные технические решения. К ним относятся специальные столы для укладки собранных изделий. В случае необходимости рабочие поверхности могут трансформироваться и достигают длины до 100 метров.

Грузовые парашюты используются для десантирования гражданской и военной техники. В составе уникальных бесплатформенных систем ПБС-950У используются многокупольные парашюты, позволяющие производить посадку боевых машин БМД-4М с экипажем внутри.

Ранее холдинг «Технодинамика» представит на выставке в Абу-Даби снаряды калибра 125 миллиметров.

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