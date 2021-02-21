Киев, 21 февраля. Многие украинцы отказываются признавать неэффективность Майдана, поскольку являются русофобами и боятся столкнуться с крахом идентичности.

Об этом рассказала профессор Национального педагогического университета им. Драгоманова Евгения Бильченко. По ее словам, в последнее время на территории украинского государства прибавилось людей, которые не имеют никакого отношения к Евромайдану, однако являются ярыми его сторонниками.

«В них вставили эту идентичность. И признание в разочарованности результатами Евромайдана будет означать для них крах этой идентичности», — сообщила эксперт.



Евгения Бильченко добавила, что некоторые украинцы отказываются признавать провал Майдана из-за русофобских настроений. Ненависть к Российской Федерации перекрывает желание узнать правду о событиях 2013-2014 годов, заключила она.

Федеральное агентство новостей сообщало, что бывший украинский президент Виктор Янукович высказался о «постмайданной» Украине. По его словам, Киеву так и не удалось построить демократическое государство после государственного переворота.