Здоровье не купишь: топ-10 звезд с тяжелыми болезнями

Пышущие красотой знаменитости блистают на красных дорожках и обложках модных журналов и кажется, что невзгоды обходят их стороной. Однако это далеко не так: известные личности подвержены болезням ничуть не меньше. Звезды, у которых диагностировали тяжелое заболевание, — в материале ФАН.

Селена Гомез

Несколько лет назад у американской певицы Селены Гомес диагностировали волчанку. Болезнь спровоцировала у певицы депрессию и панические атаки. В 2017 году она перенесла трансплантацию почки, через год оказалась в психиатрической больнице. Сейчас Селена чувствует себя лучше и даже вернулась к работе.

Хэлли Берри

Актриса Хэлли Берри узнала о том, что у нее сахарный диабет, почти 30 лет назад: на съемках сериала она внезапно впала в кому. По словам знаменитости, ей понадобилось много времени, чтобы смириться с болезнью. Она отказалась от алкоголя и ведет здоровый образ жизни.

Памела Андерсон

Звезде «Спасателей Малибу» Памеле Андерсон поставили диагноз «гепатит С» почти 20 лет назад. По ее словам, гепатитом она могла заразиться от бывшего мужа. В 2015 году Андерсон рассказала, что прошла экспериментальное лечение, которое избавило ее от болезни.

Том Круз

Необычное заболевание голливудского секс-символа Тома Круза доставило ему немало проблем. С детства у актера была дислексия, а также сопутствующая ей дисграфия — Круз практически не может читать и писать, однако это не помешало ему стать звездой и сняться в сотне фильмов. Читать сценарии Крузу помогают его ассистенты.

Мила Кунис

Долгое время Мила Кунис была практически слепа на один глаз из-за воспаления радужной оболочки. Актриса скрывала заболевание. Однако в 2010 году знаменитость решилась на операцию и вставила искусственный хрусталик. Теперь Кунис прекрасно видит двумя глазами.

Хью Джекман

В 2013 году у Хью Джекмана выявили рак кожи. Актер перенес шесть операций по пересадке кожи. Джекман зачастую делится с подписчиками личной жизнью, в том числе рассказывает подробности лечения.

Дэниел Рэдклифф

Актер Дэниел Рэдклифф страдает от редкого хронического заболевания — диспраксии. Из-за нарушений функций мозга Рэдклиффу сложно дается выполнение целенаправленных движений или действий. Актер с трудом может писать и завязывать шнурки, а в школе он отставал по всем предметам. По словам звезды «Гарри Поттера», именно из-за болезни он выбрал профессию актера.

Принц Чарльз

В 2018 году в СМИ появилась информация, что Принц Чарльз уже несколько лет страдает от болезни Альцгеймера. Состояние члена королевской семьи ухудшается с каждым днем. Из-за болезни Принца Чарльза следующим монархом на престоле будет герцог Кембриджский Уильям.

Том Хэнкс

Актер Том Хэнкс много лет боролся с повышенным уровнем сахара в крови. Постоянные стрессы, недосыпы привели к тому, что здоровье звезды ухудшилась, медики диагностировали у него сахарный диабет. Хэнкс решил кардинально изменить образ жизни, чтобы не дать болезни шанса развиться.

Хлои Кардашьян

Младшая из сестер Кардашьян Хлои рассказала, что у нее обнаружили злокачественную опухоль. Она образовалась из родинки. Знаменитости пересадили 20 см кожи, что позволило остановить болезнь.