Число погибших от аномальных морозов в США выросло до 58

Техас, 21 февраля. В Америке продолжают гибнуть люди от холода. Президент страны Джо Байден объявил о стихийном бедствии в Техасе. Власти не исключают, что число жертв стихии продолжит увеличиваться.

Число жертв аномального похолодания в Техасе и других штатах Америки стремительно растет. Ранее сообщалось о 35 погибших, но сейчас известно 58 погибших. Большинство смертей зафиксировано в Техасе, где на этой неделе миллионы жителей остались без электричества по техническим причинам.

Смертельные случаи из-за сильнейших морозов на этой неделе также были зарегистрированы в Луизиане, Кентукки, Северной Каролине и Миссури. Многие люди погибли после попытки согреться: некоторые американцы пытались разжечь дома костер.

Жительница Техаса, оказавшаяся в ледяной ловушке, рассказала, как ее семья борется с холодами. По ее словам, родственники греются в машинах.

Сильнейшая снежная буря накрыла южные штаты Америки. Ухудшение погодных условий привело к десяткам смертей и оставило миллионы людей без света и отопления. Основатель Microsoft Билл Гейтс возложил вину за энергетический коллапс из-за сильнейшей за 30 лет снежной бури в Техасе на власти штата.