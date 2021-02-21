Кинокритик дал оценку фильму «Конек-Горбунок»

Показ фильма-сказки «Конек-Горбунок» режиссера Олега Погодина стартовал в российских кинотеатрах 18 февраля и за несколько дней проката собрал порядка 58 миллионов рублей. Кинокритик Сергей Сычев в разговоре с корреспондентом ФАН объяснил, чем обусловлен такой ошеломительный успех картины.

По мнению кинокритика, российский зритель истосковался по такому жанру семейного кино, как фильм-сказка. Если в советское время это был один из передовых видов режиссерских работ, то с течением времени казалось, что этот жанр канул в Лету.

«Долгое время казалось, что у нас жанр фильма-сказки умер. В советское время он был одним из самых важных для семейной аудитории жанров, очень хорошо разработанным. В этом направлении были созданы свои шедевры. Была некая налаженная система. Потом они исчезли и, несмотря на многие попытки, ни у кого не получалось сделать действительно ценный для семейной аудитории фильм», — говорит эксперт.

Возрождение «сказочного» кинематографа в России началось, по мнению критика, с картины режиссера Александра Войтинского «Призрак», хоть этот фильм и был рассчитан скорее на более молодежную аудиторию. Затем российское кино ждал настоящий прорыв.

«Неожиданно «Последний богатырь» пробил брешь. Первый фильм оказался очень успешным и заставил поверить в то, что российский фильм-сказка может действительно иметь успех. Такой жанр нужен аудитории, и он востребован. Сейчас стартовала картина «Конек-Горбунок», — отмечает кинокритик.

По словам Сергея Сычева, новая сказка «получилась, конечно, не бесспорной, не без недостатков, но очень интересной, красочной, ироничной постановкой». Фильм будет интересен не только детям, но и взрослым, так как само произведение Петра Ершова, по которому снималась картина, раскрывает важные и актуальные по сей день жизненные вопросы.

«Несмотря на то, что поэтический оригинал переведен в прозу, «Конек-Горбунок» был довольно острым публицистическим и взрослым произведением, так и здесь угадываются очень многие больные темы на сегодня. За счет этого фильм интересен не только детям, но и взрослым, которые найдут в нем отражение тех вещей, которые их беспокоят. То есть это действительно очень хороший, если можно так сказать, продукт, который заслуживает быть востребованным», — заключил эксперт кино.

Режиссер и продюсер Сергей Сельянов накануне российской премьеры «Конька-Горбунка» признался ФАН, что 20 лет мечтал об экранизации сказки Петра Ершова.