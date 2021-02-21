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Злоумышленники лишили московский парк пяти биотуалетов

Злоумышленники лишили московский парк пяти биотуалетов

Москва, 21 февраля. Полиция занялась расследованием пропажи пяти биотуалетов из парка «Новодевичьи пруды». Общий ущерб владельцев оценивается в 80 тыс. рублей.

Неизвестные похитили пять биотуалетов из парка «Новодевичьи пруды», расположенном в столичном районе Хамовники.

О пропаже в полицию заявили представители государственного бюджетного учреждения «Доринвест» — именно этой компании принадлежат украденные объекты. По первоначальным данным, общая стоимость исчезнувшего имущества составила 80 тыс. рублей.

Полиция занялась изучением обстоятельств происшествия. По данному делу проходит проверка, ведется поиск свидетелей и подозреваемых.

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