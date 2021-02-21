Тигр из барнаульского зоопарка нашел свой неповторимый вокальный стиль. ФАН-ТВ

Многие думают, что тигры умеют только рычать, однако Шерхан из барнаульского зоопарка «Лесная сказка» готов доказать обратное. Каждый день он демонстрирует посетителям свои способности к «пению».

«С самого рождения он таким образом привлекал внимание многодетной мамы. Специально уходил в дальний угол, когда она была занята другими детьми, и орал, пока она не бросит все и не придет к нему», — рассказали сотрудники зоопарка.

Репертуар восходящей звезды Барнаульского зоопарка пока невелик, однако в его программе уже есть несколько хитов, которые напомнили некоторым пользователям интернета композиции российского певца Витаса. Другие поклонники творчества Шерхана предположили, что тигр простудился, однако сотрудники зоопарка заверили, что со здоровьем у хищника все в порядке — он просто очень музыкальный.