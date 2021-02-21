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Новый вирус заразил тысячи ноутбуков Apple

Новый вирус заразил тысячи ноутбуков Apple

Москва, 21 февраля. Новый вирус, получивший название Silver Sparrow, заразил более 30 тысяч ноутбуков Mac по всему миру. Он поставил в тупик исследователей в области кибербезопасности.

Злоумышленники создали вирус специально для нового чипа M1 от Apple, сообщил портал MacRumors. По некоторым данным, он поразил уже 30 тысяч ноутбуков в 153 странах мира. Причем больше всего случаев было зарегистрировано в США, Великобритании, Канаде, Франции и Германии.

Исследователи считают новый вирус «достаточно серьезной угрозой». Дело в том, что пока до конца непонятно, как именно он действует и какие проблемы способен вызывать.

На днях стало известно, что американская корпорация Apple намерена найти инженеров, которые займутся разработкой технологий связи 6G. Эти сообщения появились в прессе.

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