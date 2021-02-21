Новый вирус заразил тысячи ноутбуков Apple

Москва, 21 февраля. Новый вирус, получивший название Silver Sparrow, заразил более 30 тысяч ноутбуков Mac по всему миру. Он поставил в тупик исследователей в области кибербезопасности.

Злоумышленники создали вирус специально для нового чипа M1 от Apple, сообщил портал MacRumors. По некоторым данным, он поразил уже 30 тысяч ноутбуков в 153 странах мира. Причем больше всего случаев было зарегистрировано в США, Великобритании, Канаде, Франции и Германии.

Исследователи считают новый вирус «достаточно серьезной угрозой». Дело в том, что пока до конца непонятно, как именно он действует и какие проблемы способен вызывать.

На днях стало известно, что американская корпорация Apple намерена найти инженеров, которые займутся разработкой технологий связи 6G. Эти сообщения появились в прессе.