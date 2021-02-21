Ветерана образования США уволили за отказ исполнить жест в поддержку чернокожих

Расовые конфликты в США обостряются. Любой отказ пропагандировать права чернокожих оборачивается для американцев неминуемой катастрофой, даже для самих чернокожих. Американская преподавательница доминиканского происхождения Рафаэла Эспиналь, ассоциирующая себя как афро-латиноамериканка, была уволена после отказа подражать жесту из фильма Marvel Comic «Черная пантера» во время встреч суперинтенданта.

В министерстве образования утверждают, что Рафаэла нарушала это правило неоднократно, о чем была предупреждена. Руководитель департамента образования Ричард Карранс заявил, что для преподавателя было непозволительным не участвовать в акции. Также он уверяет, что жест скрещенной руки не относится ни к фильму, ни к знаку протеста.

Кинокартина «Черная пантера» вышла в 2018 году. Знаменитое движение скрещенных рук в фильме символизирует расширение прав и возможностей афроамериканцев. Режиссер Райан Когглер, в свою очередь, утверждал, что идея была заимствована из Древнего Египта, а жест символизировал «любовь и объятия». Но не все так просто. Режиссерское решение взять в фильм практически только чернокожих актеров говорит само за себя. Это явная пропаганда. Пристальное внимание на это обратили и адвокаты Эспиналь, подчеркнув, что движение из фильма только «вводит расовый разрыв там, где его вообще быть не должно». После выхода фильма жест «Черной пантеры» использовали активисты Black Lives Matter. Символ скрещенной руки напоминает хорошо известный поднятый кулак чернокожих спортсменов из США на Олимпийских играх 1968 года. Тогда призеры Олимпиады, легкоатлеты Томми Смит и Джон Карлос таким образом хотели обратить внимание на проблемы афроамериканцев в Соединенных Штатах. В Африке этот символ, означающий борьбу за права чернокожих, широко использовали в 1960-х члены леворадикальной партии «Чёрные пантеры».

Чиновники Министерства юстиции возразили адвокату преподавательницы. Они утверждают, что жест, скопированный из популярного фильма, является символом, который используется для представления округа Бронкс и не предназначен для «пропаганды черной власти». В иске женщины на 40 миллионов долларов также утверждается, что Эспиналь не единожды оскорбляли. По информации The New York Times, в документе говорится, что преподавателя попрекали в том, что она «недостаточно черная», поэтому ей лучше «тихо помалкивать». Рафаэла клянется, что адекватной причины для увольнения не было лишь цитата департамента: «Мы движемся в новом направлении, вы не вписываетесь в повестку дня».

В комментариях к статье американцы выразили недовольство либеральной моделью идеологической обработки.

«В школе, где я преподаю, наш директор придерживается либеральных взглядов, у нее также очень строгая политика в отношении использования политики в школе. Это невозможно. Мы должны обучать студентов, а не внушать им идеи. Обсуждение — это здорово, когда каждому есть место за столом», — негодуют в Сети одни.

«У нас обратных подход к уважению нашей страны. В конце концов, полиция будет преследовать нас всех», — предостерегают другие.

«Принуждению кого-либо к жесту неконституционно. В начале 20-го века Верховный суд запретил принуждение», — отмечают комментаторы.

Жители США искренне не понимают, как можно было уволить специалиста, посвятившего всю жизнь профессии, не за оплошность в работе, а за личные интересы, никак не связанные с профессиональной деятельностью.

«Меня не волнует, что обозначает скрещенные руки. Как можно уволить человека за то, что он не участвует в этом? Это напоминает один жест, доставляющий людям неприятности в 30-40х в Европе, когда они не хотели его использовать», — недовольно подметили американцы.

«Это просто странно, что ее уволили сразу после того, как она отказалась участвовать в подобном приветствии, будто в общественной организации должно быть единое приветствие. Это увольнение не похоже на причину «идти в другом направлении», — пытаются разобраться читатели.

Кто-то вновь вспомнил ноябрьское голосование, в результате которого лидером страны был избран демократ Джо Байден.

«Напомните нам еще раз, почему вы проголосовали за Джо Байдена?», — язвительно интересуется один из пользователей.

«Очевидно, встать на колени — это нормально, вместо того, чтобы просто быть патриотом и положить руку на сердце. Я думал, свобода слова также включает действия, а в данном случае — бездействие в виде покорности. Единственное, чему нужно поклоняться — флаг Соединённых Штатов Америки. Все остальное, если это не относится к интересам человека, не должно быть обязательным», — рассуждают американцы.

Конфликты на фоне якобы расизма случаются в Штатах ежечасно, причем неравноценность рас находят даже в обычных, житейских ситуациях. Например, легендарного американского футболиста Тома Брэди обвинили в расизме только из-за того, что он стал семикратным чемпионом Национальной футбольной лиги во время «месяца черной истории».