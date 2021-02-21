В Крыму начинают строительство приютов для собак

В Крыму собираются строить два приюта для собак. Учитывая затянувшуюся с 2018 года стройку подобного объекта в Симферополе, на первую очередь которой было выделено более 50 миллионов рублей, новость для местных жителей стала неожиданной. Когда у бездомных собак появится крыша над головой, и какое количество животных смогут уместить новые приюты, разбирался корреспондент ФАН.

Бездомные животные в Крыму, как и во всей России, ― серьезная проблема. Для ее решения необходимы стерилизация собак и кошек, создание приютов и, естественно, средства. В 2018 году на первую очередь приюта в Симферополе для 200 животных выделили 51,5 миллиона рублей. Срок завершения работ назначили на 20 декабря того же года, но по сей день в эксплуатацию не сдали даже первую очередь объекта.

«Я как депутат государственного Совета РК попытался официально пробраться на эту стройку. Как думаете, у меня получилось? Нет! Все это тайна, покрытая мраком», ― говорит основатель парка миниатюр в Бахчисарае, Алуштинского аквариума и Ялтинского крокодиляриума Виктор Жиленко.

В конце января 2021 года стройку посетил заместитель главы администрации города Симферополя Дмитрий Иванов, заявивший о временной консервации объекта, строительство которого будет продолжено после определения источника финансирования.

«На сегодня проводится корректировка проектно-сметной документации для последующего выполнения технологического присоединения к сетям электроснабжения и водоснабжения по постоянной схеме. На этот период принято решение о консервации объекта, которая подразумевает под собой охрану объекта до начала строительства второй очереди», ― сказал ФАН Дмитрий Иванов.

Тем временем в Крыму обсуждают строительство двух новых объектов. Речь идет о приюте для агрессивных животных на территории бывшей свинофермы в селе Сизовка Сакского района и приюте в Каменке Симферопольского района. Скольких животных здесь смогут принять, официальные источники комментировать не спешат, так как объекты строительства находятся на стадии документального оформления. Неизвестна и их стоимость.

Председатель госкомитета по ветеринарии Крыма Валерий Иванов отметил, что стерилизацией животных сейчас занимаются только волонтеры. Бюджетные деньги выделены, но мешают бюрократические проволочки ― ждут проведения тендера на оказание этих услуг.

«Чтобы животным хватало мест в приютах, их надо вовремя стерилизовать. Если будет затянута стерилизация, животные успеют ощениться в первом полугодии, соответственно, более тысячи собак дополнительно выйдет на улицу. И гоняться за ними уже будет поздно. Деньги доведены, ждем, когда муниципалитет объявит тендер и, наконец, начнется стерилизация животных, чтобы регулировать их численность», ― заявил Валерий Иванов.

Ранее ФАН сообщал о строительстве парка в Алуште, куда можно будет принести бездомную кошку или забрать оттуда понравившееся животное.