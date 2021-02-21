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Сябитова пообещала инструкцию по поиску хорошего мужчины

Сябитова пообещала инструкцию по поиску хорошего мужчины

Москва, 21 февраля. Ведущая программы «Давай поженимся!» Роза Сябитова назвала главные качества хорошей жены и пообещала рассказать, как найти достойного спутника жизни.

Сябитова указала, что в браке женщине будет трудно найти время для себя, поскольку она будет занята мужем, детьми и хозяйством. Все члены семьи будут нуждаться в ее внимании и ждать его от нее.

Чтобы женщине замужняя жизнь не показалась рабством, нужно подготовиться к ней заранее. Сябитова, говоря о жизни в браке, вспомнила матросов, которые заблаговременно готовятся к длительному путешествию.

«Приучить себя рано вставать; научиться готовить не для себя, а для других, и хорошо бы быстро, но вкусно; тренировать дисциплину и терпение; и самое важное, сформировать уважительное отношение к субординации», — перечислила Роза главные качества хорошей жены на своей странице в Instagram.

Она считает, что муж — это капитан корабля, а жена и дети — помощники. По ее словам, от системы командования будет зависеть и дальнейшая жизнь «семейного корабля». В связи с этим она пообещала рассказать, как найти достойного мужчину для отношений.

Роза Сябитова часто на своей странице в соцсетях дает советы мужчинам и женщинам. Недавно она призвала представителей сильного пола выбирать себе молодых спутниц.

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