Сергей Сафронов показал красавицу-маму, которая сделала из него звезду

Москва, 21 февраля. Иллюзионист Сергей Сафронов трогательно поздравил маму с днем рождения. Он поделился в своем личном блоге ее очаровательной фотографией и сопроводил кадр нежными словами.

На опубликованном снимке мама артиста запечатлена на переднем сидении автомобиля в элегантной шляпке и стильной блузе. Она выглядит молодо и привлекательно, словно настоящая леди — сложно поверить, что ее сыну 38 лет.

«Мама, я тебя люблю. Я говорю спасибо тебе за то, кто я есть, за то, что ты воспитала меня. Подарила мне братьев. Любовь. Я каждый день прошу бога, чтобы ты была здорова и никогда не плакала. И чтобы ты видела, как прекрасен этот мир», — подписал публикацию иллюзионист.

Ранее Сафронов рассказывал, что именно маме они с братьями обязаны своей карьерой. Она увидела в сыновьях задатки и интерес к фокусам и бросила работу инженера на заводе, чтобы больше времени уделять их развитию. Женщина устроилась работать техничкой, отдала наследников на занятия ритмикой, танцами, актерским мастерством, водила на кастинги. В итоге еще в детстве Сафроновы засветились в «Ералаше» и «Фитиле», а затем поступили в цирковое училище.

Уволенный из «Битвы экстрасенсов» иллюзионист ранее признался, что сильно ошибался в своем окружении. Ему стало стыдно за свои дурные мысли о представителях шоу-бизнеса.