Киев, 21 февраля. Украинский президент Владимир Зеленский «забивает очередной гвоздь в свой убогий политический гроб», заявила телеведущая Оксана Марченко.

По приказу украинского гаранта в отношении лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука были введены санкции. СНБО заморозил банковские активы семьи политика и наложил арест на часть имущества.

Оксана Марченко, которая является супругой Медведчука, рассказала, что в 2003 году Зеленский и его команда обратились к ней за поддержкой. Шоумены попросили помочь с организацией выступлений на телевидении.

«Я была гостеприимной и помогла с работой», — рассказала телеведущая.



Девушка подчеркнула, что действующий президент Украины своими поступками, в частности в отношении семьи Медведчука, «забивает очередной гвоздь в свой убогий политический гроб». Об этом Марченко рассказала на YouTube-канале.

Федеральное агентство новостей сообщало, что супруга Медведчука вступит в партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» после введенных ограничений со стороны киевской власти.