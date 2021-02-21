В Австрии призвали «не пилить сук, на котором сидит» Евросоюз

Вена, 21 февраля. Евросоюз (ЕС) не должен чрезмерно остро реагировать на ситуацию с блогером Алексеем Навальным, считает глава МИД Австрии Александер Шалленберг.

Австрийский министр напомнил, что главы МИД ЕС согласуют новые ограничения в отношении Москвы из-за Навального. Однако Шалленберг призвал Евросоюз быть сдержаннее в вопросе новых антироссийских санкций, которые не должны вызывать сомнений с юридической точки зрения.

«Иначе мы, таким образом, отпилим сук, на котором сами сидим», — предостерег Александер Шалленберг.

Брюссель нуждается в диалоге с Москвой, указал министр.

Ранее Вена объяснила причины присутствия австрийского дипломата на суде по Навальному. По заявлению МИД Австрии, он прибыл, чтобы лично ознакомиться с ходом разбирательства, передавало Федеральное агентство новостей.