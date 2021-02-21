МВД предложило увеличить срок хранения отпечатков пальцев до смерти гражданина

, 21 февраля. Дактилоскопические данные россиян предлагают держать в базе до момента смерти. Инициатива связана с заботой о пожилых людях.

Министерство внутренних дел рассматривает возможность увеличения срока хранения дактилоскопических данных граждан РФ. По новому законопроекту, опубликованному на портале проектов нормативно-правовых актов, отпечатки пальцев россиян будут числиться в базе до момента смерти или до достижения гражданином столетнего возраста.

В ведомстве напомнили, что сейчас дактилоскопические данные удаляются после достижения владельцем 80-летнего возраста. МВД аргументирует свое предложение увеличением количества россиян, "перешагнувших" отметку в 80 лет.

Также инициативу объясняют повышенным риском потери памяти у пожилых людей. В подобных случаях сотрудникам полиции придется устанавливать личность человека, а наличие отпечатков пальцев существенно облегчит эту задачу.

В министерстве уверяют, что данный законопроект не потребует привлечения дополнительных денежных ресурсов.