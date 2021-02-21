РФ не хочет продолжать диалог с руководством ЕС

Москва, 21 февраля. Российская Федерация дала понять, что отныне готова переходить от диалога с Евросоюзом к переговорам с ключевыми европейскими странами.

Об этом рассказал российский политический обозреватель, журналист Максим Юсин в эфире YouTube-канала «Капитал». По его словам, глава евродипломатии Жозеп Боррель был принят в РФ холодно именно как представитель института ЕС.

«То есть, в Москве не видят никакого смысла продолжать диалог с ЕС как таковым, со всем нынешним руководством», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что европейская дипломатия вынуждена действовать в условиях консенсуса, поэтому Боррель перед визитом в РФ выслушал жесткие напутствия от Эстонии, Литвы, Латвии, Польши и других.

«В общем, они это не скрывали, они делали публичное заявление до поездки, с каким мандатом они соглашаются отпустить Борреля в Москву. Ну, Москве показалось, что ломать эту комедию бесконечно не имеет смысла. С Боррелем, по большому счету, говорить не о чем, потому что все основные решения по санкциям уже приняты к тому времени», — добавил Юсин.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что силы НАТО вынуждают Москву активизировать действия по защите от агрессивной деятельности со стороны Альянса.