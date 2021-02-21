Россия и ОАЭ займутся совместной разработкой сверхзвукового авиалайнера

Москва, 21 февраля. Созданием лайнера займется совместное предприятие суверенного фонда ОАЭ Mubadala и Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

К вопросу долевого участия Москва и Абу-Даби пока не подходили, отметил министр. По его словам, определить внешний облик сверхзвукового пассажирского самолета разработчики планируют к концу 2021 — началу 2022 года.

Мантуров подчеркнул, что скорость авиалайнера может составить 1,5-1,8 маха. Что касается версии, то речь идет о восьмиместной VIP-машине и 30-местной пассажирской машине, добавил он.

Идея о разработке пассажирского самолета, который летал бы на сверхзвуковой скорости, была озвучена президентом России Владимиром Путиным еще в начале 2018 года. Российский лидер предлагал взять за основу стратегический ракетоносец Ту-160 и создать его гражданскую версию.

Кроме того, Россия ведет переговоры с Казахстаном о поставках самолетов SSJ-100 и MC-21, сообщил Мантуров. По его словам, Москва пока не планирует «агрессивно выходить на внешние рынки» с экспортом авиалайнеров. Однако, отметил министр, такая работа уже ведется. Глава Минпромторга подчеркнул, что прежде всего будут рассматриваться поставки самолетов на рынки Евразийского экономического союза (ЕАЭС).