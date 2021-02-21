Стала известна пара, которая покинула шоу «Танцы со звездами»

Москва, 21 февраля. Актер Евгений Морозов и профессиональная танцовщица Инна Свечникова получили восемь баллов от судей «Танцев со звездам» и всего один балл от телезрителей. Пара покинула проект.

Участники шоу продемонстрировали новые номера в эфире канала «Россия-1». По результатам судейского голосования лидирующие места удерживают Сергей Лазарев и Екатерина Осипова, которые получили за свое выступление девять баллов от членов жюри и восемь баллов от зрителей. Обратная ситуация у Давида Манукяна и Дарьи Полей: судьи поставили им восемь баллов, а зрители отдали девять. Пара сравнялась с лидерами конкурса.

Наименьшее количество баллов набрали ST и Евгения Толстая, Янина Студилина и Денис Тагинцев, а также Евгений Мороз с Инной Свечниковой. Все они набрали в совокупности по девять баллов, однако по правилам соревнования выбыли участники с худшей оценкой телезрителей.

Претенденты на победу в «Танцах со звездами» ранее рассказали о своих чувствах перед финалом конкурса. Оказалось, у некоторых из участников начались серьезные проблемы с нервами.