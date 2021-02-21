Кейт Миддлтон рассказала о неожиданных вкусовых пристрастиях дочери

Москва, 21 февраля. Кейт Миддлтон, супруга принца Уильяма, призналась, что вкусы дочери Шарлотты в еде совпадают с ее собственными. Пятилетняя принцесса любит весьма «взрослые» блюда.

Недавно поклонники герцогов Кембриджских заметили, что Шарлотта начала копировать свою маму — девочка в точности, как Кейт, убирает волосы с лица. Оказалось, они похожи не только в этом. Маленькая принцесса переняла от родительницы вкусовые пристрастия.

Во время визита в начальную школу Lavender в рамках недели психического здоровья Миддлтон рассказала, что ее дочь любит оливки и сырную пасту. Те же самые блюда предпочитает сама Кейт.

Принц Уильям и его жена воспитывают трех наследников: семилетнего Джорджа, пятилетнюю Шарлотту и двухлетнего Луи. Недавно стало известно, что герцоги планируют родить четвертого ребенка. По данным СМИ, идея принадлежит Кейт Миддлтон, внук Елизаветы II сперва был против пополнения в семье. И все же жене удалось его уговорить.