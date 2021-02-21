Назван «срок действия» иммунитета к коронавирусу

Вена, 21 февраля. Антитела к коронавирусу в организме переболевших сохраняются до восьми месяцев. Такое заявление сделали ученые из Австрии.

Иммунитет к COVID-19 появляется у людей, которые выздоровели от заболевания. У каждого человека вырабатывается разное количество антител к коронавирусу, поэтому возможно повторное заболевание COVID-19. Антитела к болезни могут сохраняться до восьми месяцев, считают ученые.

Порядка 111 млн случаев заражения SARS-CoV-2 зафиксировали по всему миру с начала 2020 года. Почти 87 млн человек уже вылечились от заболевания. Массовая вакцинация от коронавируса уже идет во многих странах.