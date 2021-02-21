В Сети обсуждают старое интервью Энистон, в котором ведущий облизал ее волосы

Вашингтон, 21 февраля. Старое интервью американской актрисы Дженнифер Энистон ведущему Дэвиду Леттерману в эфире Late Show возмутило интернет-пользователей.

Актриса пришла на шоу в связи с выходом фильма «Объект моего восхищения». Во время беседы она рассказала о забавном случае на съемках. Вдруг ведущий подъехал к ней на стуле, заранее извинился и сказал, что хочет кое-что сделать. Леттерман стал приближаться к звезде «Друзей», будто хотел ее поцеловать.

Дженнифер вскрикнула. А Леттерман взял прядь ее волос и положил себе в рот. Мужчина облизывал некоторое время локоны знаменитости.

Актриса смеялась и пыталась подыграть ведущему. Но по лицу Дженнифер было понятно, что она шокирована поведением Дэвида. Получив салфетку, чтобы вытереть волосы, Энистон не скрывала своего отвращения.

В социальных сетях интернет-пользователи выразили свое недоумение и пристыдили ведущего за неподобающее поведение.

«Ничего смешного в этом нет, это просто прямое сексуальное домогательство в эфире»; «Не могу отойти от того, насколько мерзок и неприятен этот отрывок»; «Что за фигня?! Недопустимость этого поступка просто ни в какие рамки не входит!» – пишут в Сети.

На прошлой неделе Энистон отмечала свое 52-летие. По этому случаю ее стилист Крис Макмиллан показал необычное фото со звездой.