Озвучены сроки появления в России новой версии самолета SSJ

Москва, 21 февраля. Новая бизнес-версия пассажирского воздушного судна SSJ появится во второй половине текущего года, сообщил глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

По его словам, в России формируются новые заказы на российские самолеты SSJ, в первую очередь, они ориентированы на отечественный рынок и ЕАЭС.

«Мы формируем новые заказы на SSJ100, в первую очередь ориентированы на внутренний рынок и ЕврАзЭС», — уточнил глава ведомства.

Евразийский экономический союз считается международным интеграционным объединением, которое действует с 1 января 2015 года. Участницами — членами являются Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан и Кыргызстан.

Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что ливийская сторона заинтересована в приобретении гражданской авиации российского производства. Триполи готов рассмотреть вопрос о покупке пассажирских самолетов SSJ-100 и MS-21, а также многоцелевых вертолетов.