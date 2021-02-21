Сбербанк сообщил о новой схеме мошенников с опросами

Москва, 21 февраля. Злоумышленники начали использовать в России новую мошенническую схему с проведением опросов и лотерей под видом известных брендов, сообщает Сбербанк.

Мошенники заманивают жертв на поддельные сайты, где обещают главный приз, получить который можно только после совершения «закрепительного платежа». Сбербанк напоминает, что все акции и публичные активности, проводимые известными брендами, как правило всегда можно увидеть на официальных сайтах компаний.

Перед тем, как принять решение об участии в акции, необходимо проверить информацию о ней в интернете. Не исключено, что это могут быть мошенники, которые хотят заманить человека на поддельный сайт.

Представитель управления противодействия кибермошенничеству Азима Раджабова объяснила, что, если после прохождения опроса или выполнения каких-либо простых действий предлагается крупное вознаграждение, то наверняка это мошенники. Кроме того, после совершения «закрепительного платежа» выигрыш получить не удастся, добавила специалист.

Жители России в последнее время стали чаще получать электронные письма с требованием заплатить деньги за якобы наличие записи с их веб-камер. Как не попасться на удочку аферистов рассказали эксперты.