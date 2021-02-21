Евродепутат от Франции считает, что Россия стала бы идеальным партнером ЕС

Париж, 21 февраля. Евродепутат от Франции Тьерри Марианни рассказал в интервью о зачинщиках санкций против России, о важности «Северного потока —2» и о правах человека.

Французский политик в беседе с журналистами Baltnews поделился мнением об отношениях Европы и России. Он считает, что многие европейские деятели должны поддерживать диалог, а не пропагандировать политику санкций. Мариани особо подчеркнул, что негативное отношение к РФ активнее всего продвигается странами Балтии.

Разговор зашел и о недавних незаконных акциях, связанных с блогером Алексеем Навальным. Мариани в ответ на претензии к якобы жестким действиям полиции вспомнил подавления протестов «желтых жилетов» во Франции. Тогда люди не просто пострадали — некоторые остались без конечностей.

«Россия могла бы быть идеальным партнером для Европейского союза», — таков ответ политика на вопрос об отношениях РФ и ЕС.

Мариани считает, что у нас есть общие ценности, несмотря на разную историю. Европа рискует отойти в мировой политике на второй план, если продолжит конфронтацию с Россией.

Ранее Федеральное агентство новостей в своем материале приводило мнение главы МИД РФ Сергея Лаврова об отношениях с Евросоюзом.