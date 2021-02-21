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Евродепутат от Франции считает, что Россия стала бы идеальным партнером ЕС

Евродепутат от Франции считает, что Россия стала бы идеальным партнером ЕС

Париж, 21 февраля. Евродепутат от Франции Тьерри Марианни рассказал в интервью о зачинщиках санкций против России, о важности «Северного потока —2» и о правах человека.

Французский политик в беседе с журналистами Baltnews поделился мнением об отношениях Европы и России. Он считает, что многие европейские деятели должны поддерживать диалог, а не пропагандировать политику санкций. Мариани особо подчеркнул, что негативное отношение к РФ активнее всего продвигается странами Балтии.

Разговор зашел и о недавних незаконных акциях, связанных с блогером Алексеем Навальным. Мариани в ответ на претензии к якобы жестким действиям полиции вспомнил подавления протестов «желтых жилетов» во Франции. Тогда люди не просто пострадали — некоторые остались без конечностей.

«Россия могла бы быть идеальным партнером для Европейского союза», — таков ответ политика на вопрос об отношениях РФ и ЕС.

Мариани считает, что у нас есть общие ценности, несмотря на разную историю. Европа рискует отойти в мировой политике на второй план, если продолжит конфронтацию с Россией.

Ранее Федеральное агентство новостей в своем материале приводило мнение главы МИД РФ Сергея Лаврова об отношениях с Евросоюзом.

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