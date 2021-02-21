Многие антропологи сходится во мнении, что собак можно считать одними из самых умных живых существ на нашей планете. С момента приручения этих животных прошли тысячи лет, и за это время собаки смогли проявить свои интеллектуальные способности, благодаря которым они стали походить на маленьких детей, а от предков-волков у них практически ничего не осталось.

Также стоит отметить, что по вине человека численность многих животных быстро снижается, однако собаки научились выживать в любой точке мира. Кроме того, людям с каждым годом все комфортнее жить рядом с четвероногими питомцами. Разве это не потрясающе? Так давайте составим рейтинг самых умных пород собак и познакомимся с ними поближе.

Как составляется рейтинг

Ни для кого не секрет, что многое зависит от породы. Кто-то легко обучается, кто-то любит поиграть, а кто-то предпочитает полежать в теплом месте. Кинологи до сих пор спорят об интеллекте разных пород собак, причем их мнение очень часто не сходится даже тогда, когда они говорят об определенной породе. Одни ориентируются исключительно на свой опыт, другие же опираются на многолетние наблюдения.

Но все же специалисты ориентируются на определенную теорию, согласно которой интеллект собаки можно определить по двум критериям: ее способность понимать и запоминать новые команды и способность выполнять их сразу же.

Многие подвергают эту теорию критике, ведь, к примеру, охотничьи собаки часто принимают неординарные решения и при этом не ищут легких путей, а некоторые сторожевые собаки могут испугаться в самый ответственный момент. Но несмотря на это, рейтинг, выведенный из такой теории, распространился по всему миру.

10 самых умных собак

Первую позицию занимают бордер колли. Несмотря на свой небольшой размер, они чрезвычайно умны и выносливы. Самое большое количество этих собак было сосредоточено на территории нынешней Великобритании. Там они показали людям все свои потрясающие способности: они быстро усваивали команды и моментально их выполняли. Стоит отметить, что управление овечьими стадами пошло этим четвероногим на пользу, поскольку они стали самостоятельно искать решение каких-либо проблем и научились весьма творчески подходить к каждой ситуации.

Слава к этой породе пришла после того, как собаку по имени Меган приобрели в британском питомнике за рекордные 24 тысячи долларов. Люди захотели завести себе такого же верного и умного друга, однако при этом не учли, что не каждый сможет воспитывать собаку.

Стоит начать с того, что для бордер колли умственные нагрузки — одна из самых важных составляющих их жизни. С ними нужно каждый день заниматься и все время уделять им внимание. И только тогда эти собаки социализируются должным образом.

Уже перед приобретением такой собаки лучше запастись хотя бы минимальным набором знаний мастерства дрессировки. Дело в том, что воспитать такую собаку не под силу обывателю. Если вы ничего не знаете о дрессировке, то советуем обязательно обратиться в специальный клуб, где собаке помогут проявить все свои навыки, показать ум, энергию и способности.

Чтобы убедиться в том, что бордер колли — наиумнейшие собаки, взгляните на то, как заканчиваются разные конкурсы — в большинстве из них одержали победу именно представители этой породы.

На втором месте нашего рейтинга расположились пудели. Сейчас уже сложно представить, что когда-то эти собаки принимали активное участие в охоте. Эта порода очень древняя, ее представители живут рядом с людьми уже много тысячелетий. Со временем пудели утратили свои охотничьи инстинкты, однако их интеллект отлично сохранился. Именно поэтому чаще всего в цирках можно встретить этих собак. Они легко поддаются дрессировке и быстро находят общий язык с людьми.

Собаководы считают, что эти четвероногие могут различать порядка 100 слов нашей речи. Также они быстро приспосабливаются к разным жизненным ситуациям и являются самыми преданными друзьями. Пудели уже много лет остаются идеальными компаньонами человека. Кстати, в России эта порода одна из самых часто встречающихся.

Воспитывать щенка пуделя довольно легко. Сначала стоит начать с легких команд, проконтролировать, чтобы ваш четвероногий друг всегда реагировал на свою кличку, а уже потом можно переходить и к сложным заданиям. Многие представители этих собак одерживают победу на различных кинологических соревнованиях, что еще раз доказывает их интеллектуальные способности и любовь к обучению.

Вот мы и подобрались к самый популярный породе в мире. Немецкая овчарка находится на третьей позиции в нашем рейтинге. Эти собаки наделены прекрасной выдержкой, верностью, отличными охранными качествами и потрясающим умом, который позволяет им выполнять даже самые сложные служебные задания. Именно поэтому этих четвероногих можно встретить на работе в правоохранительных органах, именно там ценится бдительность, преданность и сообразительность.

Нельзя не обратить внимание на их идеальный нюх и слух, который помогал им во времена войны при обнаружении мин. Кроме того, эти собаки способны пожертвовать собой, чтобы защитить любимого хозяина. А ведь такое встретишь не каждый день.

На сегодняшний день самое большое количество заслуг, пожалуй, принадлежит именно немецким овчаркам. Поэтому эту породу собак однозначно можно назвать одной из самых умных.

Большой, пушистый и добрый золотистый ретривер расположился на четвертой позиции нашего рейтинга. Представителей этой породы собак смело можно назвать настоящими друзьями, ведь они с радостью смогут разделить с человеком любые заботы и дела, позаботиться о «человеческих детенышах» и просто приободрить в сложной ситуации.

Когда-то давно золотистые ретриверы входили в группу охотничьих собак. Они прекрасно ориентировались и находили выход из самых сложных ситуаций. Охотничьи навыки у них прекрасно сохранились, однако люди перестали их использовать по прямому назначению. Вместо этого золотистых ретриверов превратили в верных компаньонов.

Также благодаря уникальной способности чувствовать настроение окружающих этих собак используют в качестве терапевтов. Они помогают людям с психическими проблемами или с плохим зрением.

Грозные и грациозные доберманы занимают пятую строчку в нашем рейтинге. Эта порода была выведена в качестве идеального и элегантного помощника, который сможет принимать сложные и правильные решения даже в том случае, если хозяина нет рядом.

Сейчас большое количество собаководов считают, что доберманы не только всегда находятся начеку, но и отлично анализируют происходящее вокруг них. Они прекрасно поддаются дрессировке и обладают идеальным нюхом. Нередки случаи, когда доберманы умирали от голода, поскольку отказывались брать еду из рук незнакомцев.

По всему миру они демонстрируют отличные результаты работы в полиции, помогая раскрывать людям самые сложные и страшные преступления. Если же завести собаку такой породы в качестве домашнего питомца, то она продемонстрирует вам безграничную любовь, верность и станет вашим самым ласковым другом.

Верные, любящие, спокойные и способные защитить в самый нужный момент — речь идет о породе шелти, которая расположились на шестом месте рейтинга. Эти небольшие овчарки были обнаружены на холодных Шетландских островах. Они выполняли массу ответственных дел и помогали людям: пасли овечьи стада, охраняли хозяйства, дрались с хищниками и часто сопровождали своих хозяев в долгих походах.

Постепенно они утратили свои пастушьи навыки, однако сейчас они стали прекрасными компаньонами людей, которые способны уживаться с хозяевами в квартирах или с удовольствием проводить время в сельской местности.

До сих пор у этих четвероногих остались в характере качества их далеких предков: бдительность, некоторая независимость, высокоразвитый интеллект и отличная обучаемость. Однако собаку необходимо регулярно нагружать умственной и физической работой. Только тогда шелти сможет проявить себя как верный и умный друг. Поэтому воспитание представителей этой породы лучше поручить опытным кинологам.

Еще одни умные и жизнерадостные добряки — лабрадоры-ретриверы, занимающие седьмую строчку нашего рейтинга. Впервые эта порода была замечена на канадском острове Ньюфаундленд в XIX веке. Местных собак скрестили с ретриверами и отсюда получили этих четвероногих. Сначала их использовали для охоты, ведь они весьма ловко справлялись с водяной или полевой дичью, однако позже представители этой породы перекочевали в полицию, к спасателям, а также в службы для людей с ограниченными возможностями, чтобы помочь адаптироваться слепым и слабослышащим.

Благодаря своему мягкому покладистому характеру эта порода собак очень легко уживается с людьми, отлично ладит с детьми и с другими домашними питомцами. Кроме того, можно отметить, что эти собаки самые лучшие компаньоны для одиноких людей или людей, страдающих от депрессии. Благодаря своей неуемной энергии и желанию к обучению, они очень легко поддаются дрессировке, быстро запоминают различные команды, а также способны тщательно анализировать ситуацию и принимать собственные решения.

В рейтинг вошел и представитель миниатюрных собак. На восьмом месте расположилась порода папильон, которая всем известна благодаря необычным ушам, напоминающим бабочку, расправившую крылья. Да и что далеко ходить, «папильон» в переводе с французского языка и означает «бабочка».

В XV веке эта порода пользовалась огромной популярностью у зажиточных дам, которые брали своих пушистых друзей на различные балы, светские мероприятия и деловые прогулки. Эти собаки жили в самых роскошных дворцах и особняках, получали самую лучшую еду и, конечно, за ними постоянно ухаживали.

Вы наверняка подумали, что из-за всей этой жизни собаки потеряли свои уникальные способности. Однако этого не случилось. Эти животные в наши дни продолжают считаться прилежными умниками. В XVII-XVIII веках на этих собак обратили внимание британские заводчики, которые решили поэкспериментировать и вывести помесь папильона и померанского шпица. Так у этих четвероногих появилась красивая пушистая шубка.

Многие собаководы утверждают, что эти собаки по своему характеру очень похожи на людей — они могут испытывать сильные эмоции, принимать самостоятельные и порой даже сложные решения, любят учиться и не обижаются на хозяев из-за критики. Но все-таки лучше не наказывать и не ругать их, лучше отдать предпочтение лакомствам и ласке, тогда папильоны вас точно удивят!

Также считается, что папильоны обладают хорошей памятью, которая дает им возможность усваивать больше 50 человеческих слов. А веселый нрав и дружелюбность позволяют их поселить рядом с другими домашними животными или маленькими детьми без страха и опаски, что собака сможет им навредить.

На девятом месте нашего рейтинга разместились ротвейлеры. Каждый наверняка видел этих собак и старался их обойти стороной. Мощное телосложение, грозный вид и агрессивность заставляют многих считать, что ротвейлеры глупы и жестоки. Однако это далеко не так.

Эксперты говорят, что поведение ротвейлера полностью зависит от дрессировки и воспитания. Если хозяин будет ежедневно заниматься псом, заставлять его выполнять команды и показывать свое превосходство, то собака навсегда уяснит, что хозяина нужно слушаться.

Эта порода была выведена в Германии для того, чтобы перегонять крупный рогатый скот. Поэтому в крови у этих собак всегда будет желание контролировать всех и вся, охранять свое имущество и проявлять агрессию.

Однако если заняться специальной дрессировкой, то человеку удастся раскрыть огромный потенциал и высокий интеллект ротвейлера. Но здесь важно учитывать, что с такой собакой должен заниматься профессиональный кинолог. Тогда вы получите не только верного друга, но и хорошего охранника и самого настоящего защитника.

Кстати, в наши дни ротвейлеры очень часто служат в полиции или работают на приграничных зонах, а также помогают спасателям.

И последнее, десятое место рейтинга достается австралийской пастушьей собаке — аусси. Эти четвероногие могут не только без проблем пасти огромные стада овец, но и давать отпор хищникам и даже защищать хозяйскую территорию. Многие хозяева этих собак рассказывают, что их питомцы обожают учить новые команды, заниматься чем-то новым и при этом они не забывают о своих обязанностях.

Также отличным дополнением высоких интеллектуальных способностей является очень дружелюбный покладистый характер, позволяющий этим собакам легко уживаться с другими домашними животными и маленькими детьми. Да, на детей стоит обратить особое внимание, поскольку аусси испытывают к ним самые сильные чувства. И еще один необычный факт — аусси действительно умеют улыбаться.

Однако стоит учесть один факт. В том случае, если собака находится в квартире или в частном доме, и не занимается пастьбой, то ее обязательно нужно нагружать какой-то работой и постоянно изучать с ней новые команды. Это могут быть активные игры, какие-то развивающие занятия и даже танцы — все это отлично подходит для собаки.

Стоит отметить, что этих четвероногих очень часто можно встретить на службе в полиции. Именно они помогают найти запрещенные вещества и обнаружить опасных преступников. Кроме того, аусси отлично ориентируются в пространстве, принимают самостоятельные решения и быстро находят выход из самых сложных ситуаций благодаря своему высокоразвитом уму. А это еще раз доказывает, что аусси не зря вошли в рейтинг самых умных собак на свете.

Правила выбора умной собаки

Многие кинологи сходятся во мнении, что необычным качествам, а тем более интеллекту собак, помогают раскрыться правильные условия содержания четвероногих. Если даже самую умную собаку запереть в одной комнате, она не сможет в полной мере проявить себя. Поэтому с четвероногими друзьями нужно и важно заниматься обучением.

В первую очередь обратите внимание на свои финансовые возможности. Почти все собаки из нашего рейтинга довольно крупные. Чтобы поддерживать их здоровье, этим животным необходимо правильное и сбалансированное питание, которое порой обходится совсем недешево. Также дорогими будут и услуги ветеринарного врача, которыми точно нельзя пренебрегать.

Прежде, чем заводить себе собаку, стоит подумать об образе жизни животного. Если вы не любите прогулки, долгие и активные игры или же ваша жилплощадь не позволяет завести большое животное, то стоит еще раз оценить свои возможности. Дело в том, что активные породы собак всегда требуют больших физических нагрузок, а если вы этого им не сможете дать, то у них начнутся проблемы со здоровьем.

Овчарки, доберманы, ротвейлеры отлично подойдут людям, которые живут в загородных домах или в очень больших квартирах. Этим животным требуется много места и, конечно, собственное пространство, где они смогут уединиться. Там они проявят свои охранные качества и будут чувствовать себя спокойно.

Золотистый ретривер и лабрадор-ретривер также с радостью поселятся за городом. Только тут сразу стоит отметить, что охранники из них совершенно никакие. А вот с ролью нянек, друзей и компаньонов они справятся на ура.

Бордер колли, аусси и шелти станут отличными друзьями фермеров и дачников. А если на участке будет обитать какая-то живность, то это будет еще лучше, ведь тогда эти прирожденные пастухи смогут заниматься любимым делом и обучаться в процессе работы. В том случае, если завести кого-то из представителей этой породы в квартире, то, как мы говорили ранее, нужно обязательно позаботиться о физических нагрузках и обучении собаки.

Пуделей и папильонов можно назвать универсальными. Они могут привыкнуть как к загородным, так и квартирным условиям. Однако не стоит забывать о постоянных тренировках и прогулках. Если уделять должное внимание своим четвероногим, то они будут счастливы, что попали именно к вам, а это — самое главное.