Три пассажира легковушки погибли в ДТП с большегрузом под Петербургом

Санкт-Петербург, 21 февраля. Авария в Тихвинском районе Ленобласти унесла жизни трех человек. По данным полиции, роковое столкновение спровоцировал водитель легкового автомобиля.

Смертельное ДТП произошло на трассе Вологда — Новая Ладога. Дорогу не поделили легковая машина Daewoo Nexia и большегруз Volvo с полуприцепом.

По данным МВД, иномарка вылетела на встречную полосу и врезалась в грузовик. В аварии погибли водитель и два пассажира легковушки. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции, они устанавливают все обстоятельства трагедии. Правоохранители не исключили, что причиной ДТП могли стать неблагоприятные погодные условия.

Днями ранее ФАН сообщал о мужчине, разбившемся за рулем автомобиля в Приморье. По данным следствия, погибший не имел водительского удостоверения.