Киев, 21 февраля. Украинский президент Владимир Зеленский, вероятно, будет полностью превращаться в экс-главу страны Петра Порошенко, а потом уйдет из власти, проиграв выборы.

Об этом рассказал политолог Сергей Марков. По его словам, Зеленский станет «Порошенко-2» и покинет пост, ненавидимый большинством населения Украины.

«Видимо, в последние год-два он (Зеленский. — Прим. ред.) приступит к масштабному воровству, понимая, что ничего, кроме этого, он сделать не сможет. Это наиболее вероятно», — подчеркнул эксперт.

Помимо этого, политолог утверждает, что действующий украинский лидер может отказаться от соответствующего сценария и попытаться начать небольшое сопротивление «в отношении диктатуры» Соединенных Штатов.

«Сам Зеленский хотел бы, чтобы американский диктат сменился на европейский. Но это только его желание, потому что в реальности Европа не может взять на себя ответственность за Украину», — отметил политолог.

Ранее народный депутат Верховной рады Украины Нестор Шуфрич заявил, что действия Зеленского могут ввергнуть государство «в хаос» и привести к абсолютно неожиданным последствиям.