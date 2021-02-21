Депутат Госдумы Жириновский призвал ограничить предельный вес для россиян

Москва, 21 февраля. Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский призвал установить в России ограничения по предельному весу для граждан и чиновников.

По его словам, государство тратит большие деньги на россиян с избыточным весом. Таких людей необходимо сажать на специальные диеты.

«Безмерно толстый человек — это ведь большие расходы государства. В это время люди, которые нормально себя чувствуют, от государства недополучают», — сказал депутат Госдумы РФ в эфире радио.

Политик считает, что необходимо установить предельный вес для граждан — 80 килограммов. Кроме того, правила должны касаться и чиновников. Для них максимальный вес должен быть не более 100 кило.

«Вес чиновника — 100 килограммов и не больше. А если 120, 150, что это такое вообще?» — возмутился Жириновский.

Инициативу парламентария поддержала член Национальной ассоциации диетологов Наталья Круглова. По ее словам, на медицинскую помощь гражданам с избыточным весом действительно выделяют большую сумму. Причиной стало то, что эта часть населения чаще болеет сахарным диабетом и артериальной гипотензией.

Ранее Владимир Жириновский предложил номинировать разработчиков российской вакцины от коронавируса на Нобелевскую премию, сообщало Федеральное агентство новостей.