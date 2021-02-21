Ночной пожар в Твери унес жизни двоих человек

Тверь, 21 февраля. Сильное задымление было обнаружено в квартире на втором этаже двухэтажного жилого здания. Тлели постельные принадлежности. Через 22 минуты очаг возгорания удалось локализовать.

ЧП произошло в квартире на набережные Реки Лазури ночью. Следствие выдвинуло версию, что возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем при курении. Точные причины происшествия установит пожарно-техническая экспертиза.

Спасатели обнаружили трупы мужчины 56 лет и женщины 51 года, когда ликвидировали огонь. По факту ЧП организована проверка. Следователи осматривают место пожарища и проводят опрос соседей.

Накануне из-за неосторожного обращения с огнем в Бузулуке сгорел жилой дом, сообщал портал RIA56. В результате пожара никто не пострадал.