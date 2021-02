Видео превращения автомобильного прицепа в БМП-2 появилось в Сети

Минск, 21 февраля. Белорусские военные показали на видео, как превратить автомобильный прицеп в ложную цель в виде боевой машины пехоты.

На кадрах видеоролика можно увидеть, как пятеро военнослужащих за короткое время маскируют обычный прицеп, внешний вид которого полностью дублирует БМП-2. Ложная цель очень похожа на оригинал и является отличной приманкой для артиллерийских снарядов, авиационных бомб и ракет. Если ее поместить в окоп и замаскировать, то противник обязательно отреагирует.

В распоряжении белорусских военных также есть имитатор среднего танка (ИМТ-72), который выглядит как Т-72. При этом для максимального сходства макет обладает элементами динамической защиты «Контакт» и зенитным пулеметом «Утес», а имеющийся тепловой генератор имитирует работу двигателя. Масса такой ложной цели составляет около 3,5 тонн. Как утверждают разработчики, вероятность принятия их продукции за действительную технику достигает 90%.

Well, if you insist ???? https://t.co/9YahUr7B6J pic.twitter.com/VaaQnUkI2h