«Вектор» получил более 45 обращений из-за рубежа об исследовании и выпуске вакцины

Москва, 21 февраля. Многие страны заинтересованы в проведении исследований и начале производства вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона», разработанной в российском центре «Вектор».

Всего поступило более 45 обращений, заявил генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов. В общей сложности в России доступно три вакцины от коронавируса. Их эффективность отмечена многими зарубежными экспертами.

На днях в России успешно завершились испытания вакцины «ЭпиВакКорона» на людях старше 65 лет. Препарат подтвердил свою эффективность против «британского» штамма коронавируса. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.