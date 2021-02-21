Иран назвал условия переговоров по ядерной сделке с США

Тегеран, 21 февраля. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран готов участвовать в переговорах по ядерной сделке с Вашингтоном при одном условии.

По его словам, власти Ирана пойдут на переговоры после того, как все стороны соглашения начнут исполнять свои обязательства.

При этом Зариф отметил, что "фактически США пока не изменили свою политику".

Ранее Тегеран выдвинул ультиматум участникам ядерной сделки. Как передает Федеральное агентство новостей, Иран потребовал европейские страны вернуться к обязательствам по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Срок ультиматума истекает сегодня, 21 февраля.