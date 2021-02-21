Звездные пары, которые разведутся в 2021 году

Предыдущий 2020 год поразил всех не только пандемией, но и звездными разводами, один за другим шокирующими поклонников. Коронавирус в 2021 году пока не исчез, да и знаменитые пары, к сожалению, продолжают расставаться. Кто-то в прошлом году успел помириться, например, у Джигана и Оксаны Самойловой дело до суда так и не дошло. А кому-то в 2021-м только предстоит подтвердить расставание подписью на документе о расторжении брака. В подборке ФАН звездные пары, готовящиеся к официальному разводу в 2021 году.

Ким Кардашьян и Канье Уэст

Спустя семь лет брака одна из самых популярных пар Голливуда объявили о расставании. Заявление было сделано еще до Нового года. Супруги провели вместе Рождество, обменялись подарками, но Ким Кардашьян еще раз подтвердила, что развод состоится. Делить имущество, особенно когда у обоих есть, за что посудиться, дело затяжное. Поэтому супруги сейчас активно общаются с адвокатами и готовят все необходимые для развода документы.

Ида Галич и Алан Басиев

Популярный блогер заявила о расставании с мужем в конце 2020 года. Ида Галич не вдавалась в подробности и не раскрыла истинную причину развода. Однако, чтобы быть честной со своими поклонниками, блогер официально подтвердила слухи об испортившихся отношениях у себя в Instagram.

Информации о расторжении брака знаменитой пары пока нет, по слухам, супруги готовятся сделать это в 2021 году. Несмотря на ссору, Ида продолжает продвигать проект Алана Басиева, заявив, что не собирается быть с экс-супругом врагами.

Зои Кравиц и Карл Глусман

В конце прошлого года 32-летние Зои Кравиц и Карл Глусман заявили о расставании спустя 18 месяцев брака. Звезда сериала «Большая маленькая ложь» подала документы на развод 23 декабря, в день рождения супруга. Причины разрыва пара не раскрывает, однако Кравиц заявляет, что именно она была инициатором. Сейчас самая стильная пара Голливуда готовится официально развестись.

Карди Би и Оффсет

Хип-хоп исполнительница подала на развод осенью прошлого года. Через месяц пара воссоединилась, но бракоразводный процесс при этом продолжается. Официальной информации о разводе Карди Би и Оффсета пока нет, но поклонники предполагают, что певица еще не готова полностью простить мужа, хоть и снова живет с ним вместе. Развод, по мнению фанатов, уже мало что изменит: Карди слишком сильно любит Оффсета, чтобы так просто его отпустить.

Ранее ФАН писал о том, как сохранить дружбу после развода. Известный сексолог Евгений Кульгавчук рассказал, как правильно выстраивать отношения после разрыва и что делать, если вдруг возникли чувства к экс-партнеру.