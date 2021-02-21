Роналдиньо потерял мать из-за коронавируса

Бразилиа, 21 февраля. Коронавирус унес жизнь матери легенды мирового футбола Роналдиньо. Сорокалетний бразилец разместил в своем Twitter черное фото.

В декабре прошлого года футболист сообщил, что его мать Мигелина Элои Дос Сантос инфицирована коронавирусом. Она проходила лечение в отделении интенсивной терапии.

Роналдиньо выступал за такие футбольные клубы, как ПСЖ, «Барселона» и «Милан». Нападающий является обладателем «Золотого мяча» 2005 года и чемпионом мира 2002 года в составе сборной Бразилии. Он завершил карьеру в январе 2018 года. Последним его клубом стал «Флуминенсе».

Ученые из США ранее выяснили, что мутации коронавируса делают инфекцию в восемь раз опаснее. Исследователи провели эксперимент, в результате которого ввели вирус с мутацией в клетки легких, печени и толстой кишки человека. Полученные результаты они сравнили с теми, которые дает обычный коронавирус.

Тем временем в мире активно идет вакцинация населения от коронавируса. По подсчетам, основанным на данных государственных властей, всего в мире привито более 200 млн человек.