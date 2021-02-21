Власти КНР наложили новые ограничения на компанию Джека Ма

Пекин, 21 февраля. Китайский регулятор наложил новые ограничения на финансовые организации и банки, работающие с компаниями под руководством Ant Group Джека Ма, сообщает Bloomberg.

Банки должны ограничить общий объем совместного с интернет-платформами кредитования. Согласно указу регулятора, уровень финансирования не должен превышать 50% от суммы задолженности. Объем совместного кредитования с одной платформой обязан быть ниже 25% от чистого капитала банка.

Аналитики отмечают, что такое регулирование будет тормозить дальнейший рост Ant Group (дочерняя компания Alibaba). По состоянию на 30 июня 2020 года подразделения компании выдали потребительские кредиты 500 млн человек на сумму 1,7 трлн юаней (263 млрд долларов). Однако по меньшей мере десять банков прекратили сотрудничество с платформами потребительского кредитования из-за ужесточения правил властями Китая.

Компания Alibaba планирует привлечь около 5 млрд долларов за счет размещения долларовых бондов. Перед этим листинг формы был заблокирован китайскими регуляторами. В отношении компании также было начато антимонопольное расследование.