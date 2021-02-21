Волонтеры из Костромы выйдут на рейды в холодные дни для помощи замерзшим горожанам

Кострома, 21 февраля. Аномальные холода ожидаются в Костроме в ближайшие дни. Чтобы исключить печальные случаи, когда люди замерзают на улицах, местные волонтеры будут проводить рейды.

Столбики термометров в регионе могут опуститься до −36 градусов. Поэтому усилиями поисковиков «Лизы Алерт» в Костроме собран так называемый «Морозный патруль». Принять участие в инициативе может любой желающий. Добровольцы будут проходить по городу как пешком, так и проезжать вдоль улиц на личных автомобилях.

«Иногда мы объезжаем наш город, и все тихо и спокойно, но бывает, что встретим одиноко идущего парнишку: он провожал свою подругу и задержался, не успел на последний автобус... Видим неуверенно идущего мужчину, который пытается быстрее попасть домой, или человека, лежащего на лавке, которому требуется медицинская помощь», — передает слова волонтеров KOSTROMA.TODAY.

В таких случаях члены добровольческих отрядов не проходят мимо. Замерзшим на улицах людям сразу оказывается первая помощь: наливается теплый чай и обеспечивается дорога домой. Если же у местных жителей на морозе сломалась машина, то волонтеры помогают ее чинить.

Волонтеры «Лизы Алерт» из Санкт-Петербурга нашли мальчика, который пропал в минувшую субботу. В ближайшее время он вновь встретится со своими родственниками. Информацией о благополучном нахождении ребенка поделились местные представители МВД.