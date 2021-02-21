Саранские вандалы оставили Забиваку без мяча

Саранск, 21 февраля. Символ Чемпионата мира-2018, установленный в центре столицы Мордовии, остался без мяча. Скорее всего, дело рук вандалов.

В Саранске произошло загадочное исчезновение спортивного инвентаря у Забиваки. Любимец местных фотографов и туристов на Площади Тысячелетия при полной экипировке смог простоять чуть больше двух лет.

Версию хищения опровергли случайные прохожие. Они якобы видели отломанный мяч в сугробе.

В региональном МВД ФАН сообщили, что по этому факту проводится проверка. По ее итогам будет принято соответствующее решение.

За подобную «безобидную» шалость хулиганам все же придется отвечать перед законом по 214 Статье УК РФ. Вандализмом считается осквернение зданий или сооружений, а также порча имущества в общественных местах. За такое преступление злоумышленнику придется заплатить штраф до 40 тысяч рублей. Еще его ждут исправительные работы, либо арест.

«Есть и вторая часть этой статьи. Это преступление тоже небольшой тяжести. Но совершается группой лиц, либо по мотивам политической, идеологической, национальной, религиозной ненависти или вражды. Преступникам может грозить до трех лет лишения свободы», — рассказал в беседе с ФАН об ответственности за вандализм юрист Анатолий Абелов.

Вряд ли Забивака своим поведением оскорбил чьи-то чувства. Если злоумышленник все же был один, то его могу наказать по первой части статьи со всеми вытекающими: штрафом и исправительными работами.

Ранее ФАН писал о том, как вор из Мордовии прятал краденые деньги в стволе дерева у реки.