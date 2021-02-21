Депутат Госдумы поддержал проект об увеличении срока хранения отпечатков пальцев

Законопроект об увеличении срока хранения дактилоскопической информации будет способствовать лучшей раскрываемости преступлений в России. Так документ прокомментировал в беседе с ФАН зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Николай Рыжак.

Ранее МВД РФ разработало инициативу, согласно которой органы внутренних дел смогут хранить дактилоскопическую информацию ряда граждан до момента их смерти или до достижения ими столетнего возраста.

Николай Рыжак подчеркнул, что иногда новые факты о совершенном преступлении появляются спустя многие годы. В беседе с Федеральным агентством новостей он поддержал правительственный законопроект, отметив, что новелла будет способствовать лучшей раскрываемости преступлений в России.

«Оперативно-розыскная деятельность — это всегда очень тонкое дело, — заметил депутат. — Дактилоскопические данные и экспертиза помогают порой раскрыть совершенные преступления спустя много десятилетий. И временами, чтобы оправдать человека или, наоборот, подтвердить его виновность, могут потребоваться, например, отпечатки его пальцев».

Добавим, что в самом ведомстве необходимость увеличения сроков хранения в базах отпечатков пальцев объяснили тенденцией к росту числа граждан старше 80 лет. По достижении данного возраста повышается вероятность возникновения заболеваний, которые могут приводить к потере памяти, пояснили в МВД.

Кроме того, в министерстве добавили, что реализация документа не потребует увеличения численности существующих или образования новых структурных подразделений МВД России, а также выделения дополнительного финансирования.