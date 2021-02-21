Актер Садальский призвал поменять «профнепригодных» наставников шоу «Голос.Дети»

Москва, 21 февраля. Актер Стас Садальский пришел в ужас, посмотрев новый выпуск детского песенного конкурса «Голос.Дети», и призвал отстранить от судейства «бездарностей», вроде Светланы Лободы.

Баста, Егор Крид и Лобода вновь устроили обмен колкостями в эфире шоу, вызвав негодование у зрителей. На передаче о юных талантах подобные склоки смотрятся как минимум неуместно, высказываются пользователи Сети. К критикам присоединился Стас Садальский. Он уже не в первый раз осуждает певицу за откровенный наряд и прошелся по всем членам жюри за «узкий диапазон знаний».

«Бездарности в креслах лишены музыкального слуха и знаний, абсолютные профаны. Если бы не Нагиев, который после всех высказываний спасает ситуацию...», — возмутился актер.

Он призвал гнать прочь «профнепригодных» наставников и пристыдил руководство Первого канала за выбор судей детского «Голоса».

Садальский ранее осудил Светлану Лободу за то, что сместила на сцене маленькую участницу конкурса и довела ее до слез. В беседе с Федеральным агентством новостей актер объяснил, почему накинулся на певицу с обвинениями.